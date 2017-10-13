الداخلية المصرية تكشف تفاصيل عن قاتل القس سمعان في مصر

أعلنت الداخلية المصرية عن إلقائها القبض على قاتل القس سمعان بـ”ساطور”، أمس الخميس، كاشفة أن المتهم سبق واعتدى على والده بالضرب محدثًا إصابة به، كما أنه حاول إشعال النيران في منزله.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن مديرية أمن القاهرة أبلغت صباح أمس الخميس بقيام المدعو: أحمد سعيد السنباطي، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالاعتداء على القس سمعان شحاتة رزق الله، 40 عامًا مقيم بمركز الفشن ببني سويف، بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته، بمنطقة مؤسسة الزكاة دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة؛ ما أدى إلى وفاته.

وكان أحد شهود العيان، قال عبر “فيسبوك”، أمس الخميس، أن “مختلًا يدعى أحمد تتبع القس سمعان، ثم قام بضربه بساطور وطعنه بسكين بضع طعنات”.