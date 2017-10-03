السيسي للفلسطينيين: التاريخ سيحاسب من يضيّع فرصة السلام الحالية

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن هناك “فرصة سانحة” لتحقيق السلام في المنطقة إذا تحققت المصالحة الفلسطينية، مؤكدًا بالقول: “إننا لا نملك وقتًا لنضيعه، والتاريخ سيحاسب من يتسبب في إضاعة الفرصة الحالية للسلام”، معربًا عن ثقته “بإدراك القيادات الفلسطينية لحساسية المرحلة وأهمية تحقيق الوحدة”.

جاءت تصريحات السيسي في كلمة متلفزة وجهها إلى الفلسطينيين الذين ترعى القاهرة محاولة تحقيق المصالحة بينهم، ونقلها وزير المخابرات المصري خالد فوزي الذي وصل إلى قطاع غزة اليوم، وعرضها خلال اجتماعه بحكومة الوفاق الفلسطينية.

وأضاف السيسي: “هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام في المنطقة، شريطة تضافر كل الأطراف، إن العالم بأسره يترقب جهودكم لتحقيق الوفاق بين أطياف الشعب الفلسطيني ويثمن إصراركم على التصدي لكافة العقبات”.

وتابع: “إنني على ثقة أن القوى الكبرى في العالم عندما ترى الأطراف الفلسطينية على وعي كامل بطبيعة المرحلة وبأهمية الحوار لتحقيق أهداف السلام، ستساعد على تحقيق هذا السلام الشامل في المنطقة”.

وعقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، اليوم، أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، في خطوة أولى على طريق إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007.

وخطوات المصالحة الجارية ثمرة لجهود مصرية خصوصًا.

وتأتي هذه المحاولة الجدية لإرساء مصالحة فلسطينية بعد حوالي عقد من القطيعة بين حركتي فتح برئاسة محمود عباس وحركة حماس.