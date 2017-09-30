لأسباب تتعلق بـ”أمن الدولة”.. إيطاليا ترحل مصريًا

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم السبت طرد مواطن مصري من البلاد، لأسباب تتعلق بـ”أمن الدولة”.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن “وزير الداخلية ماركو مينيتي، وقع أمراً بطرد مواطن مصري يبلغ من العمر 36 عاماً ولم تذكر اسمه، لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.

وأضاف البيان أن “المصري كان معتقلاً في سجن مونتسا بتهمة محاولة إيذاء زوجته السابقة، واستمر في التواصل، عبر موقع فيسبوك، مع مغربي هارب من العدالة، بعد إدانته بتهمة القتال مع تنظيم داعش“.

وأشار إلى أنه و”من خلال المغربي المتواري أنشأ المصري شبكة من العلاقات في سوريا مع مقاتلين من جنسيات مختلفة في تنظيم داعش المتشدد”.

ولفت البيان إلى أن “المصري أعيد جواً إلى العاصمة المصرية القاهرة في رحلة من مطار ميلانو الدولي في إيطاليا “.

وختم بأن هذه هي حالة الإبعاد رقم 80، منذ بداية العام الحالي، لأسباب تتعلق بالأمن العام، فيما بلغ المجموع 212 منذ عام 2015.