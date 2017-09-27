وزير النقل يكشف حقيقة خصخصة السكك الحديدية في مصر (فيديو إرم)

نفى وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، بشكل قاطع، نيّة بلاده خصخصة مرفق السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن ما أعلن عنه هو دخول القطاع الخاص في مشاركة مع الدولة بمجال صيانة وعمل خطوط سكك حديد جديدة، حيث تحتاج عملية التطوير إلى 160 مليار جنيه مصري، وهو رقم يصعب على الدولة توفيره.

وأكد عرفات في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أن هناك فارقًا بين الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، وهو أسلوب متبع في كل دول العالم ومنها الصين، ونسبة المشاركة عندها مع القطاع الخاص اقتربت من 100%.

وأشار إلى أنّ القطاع الخاص يبدأ المشاركة مع الحكومة في مجال الصيانة ثم إنشاء خطوط جديدة، وهو أمر يتطلب 100 مليار جنيه بجانب رفع كفاءة الخطوط الحالية بتكلفة 60 مليار جنيه، وهذه الأرقام تستدعي شراكة القطاع الخاص.

وأوضح وزير النقل أن الأمر ينتظر إقرار القانون في البرلمان المصري وتحديد نسبة الشراكة.

وشهدت مصر منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى شهر يونيو الماضي 116 حادث قطار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكنّها شهدت طوال العام الماضي 159 حادثًا على مستوى جميع المحافظات، وهو ما يشير إلى تفاقم الأزمة.

وتعد مصر من بين أسوأ 10 دول في العالم تشهد معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، إذ سجل العام الماضي مقتل 202 شخص وما يقرب من ألف مصاب، وسجلت القطارات 3 حوادث مدوية، كما وصلت الديون المتراكمة على هيئة السكة الحديد منذ عام 1989 إلى 43 مليار جنيه.