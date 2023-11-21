مصادر لـ"إرم نيوز": استهداف مركبة محملة بالأسلحة لميليشيا حزب الله في العراق

وأضافت المصادر، "أنه حتى الآن لم تعرف حجم الخسائر البشرية جراء الضربة الجوية، بسبب أن المركبة وما فيها من أسلحة احترقت بشكل كامل؛ ما أدى إلى انفجارات متعددة بسببب الأسلحة التي فيها، ولا أثر لأيّ من الجثث من شدة الحريق".

وأوضحت المصادر أن التحقيقات مستمرة بشأن الحادث من قبل الجهات الأمنية المختصة".

كما كشفت أن الطيران المسير استهدف المركبة العسكرية المحملة بالأسلحة ضمن منطقة السريع الدولي أبو غريب، الطريق الرابط ما بين العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار".

تصريحات حكومية حول الفصائل المسلحة

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الاثنين، وجود تخوّف لدى العراق من تبعات اقتصادية وعسكرية بسبب استمرار الفصائل المسلحة باستهداف القوات الأمريكية، فيما كشف عن تحرك لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نحو تلك الفصائل من أجل إيقاف هجماتها ضد الأمريكان.

ولوحت ما تُسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" بالبدء بمرحلة جديدة في مواجهة القوات الأمريكية، "نصرة لفلسطين"، مؤكدة أن هذه المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة.

وتتعرَّض القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية في عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيانات رسمية لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".