عقب نزاع أهلي.. "الدعم السريع" تعقد صلحًا بين قبيلتين في السودان

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الثلاثاء، تمكنها من توقيع صلح بين قبيلتي "السلامات" و"البني هلبه" عقب النزاع الأهلي الذي وقع بين القبيلتين في محلية "كبم" بولاية جنوب دارفور، بحضور رئيس لجنة السلم والمصالحات لدى القوات العقيد موسى حامد امبيلو.

وقال أحد المتحدثين في مقطع مصور نشره الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع عبر موقع X (تويتر سابقًا): "استلهامًا للتاريخ الممتد والضارب في القدم للتعايش السلمي بين قبائل السودان عامة وعلاقات ذوي القربى وإرث الأجداد والآباء والأخوة في الدين، فإننا في الإدارة الأهلية وشباب وقيادات قبيلتي السلامات والبني هلبه ندعم الانتقال المدني الديمقراطي من أجل ترسيخ دولة الحقوق والمواطنة".

وأضاف: "علمنا أن أيدي الخبث والفتن امتدت لخلق حرب قبلية بين قبيلتينا في منطقة كبم وضواحيها.. نحن الموقعين أدناه نؤكد أن قبيلتي السلامات والبني هلبه إخوة في الدين والتعايش وكل ما تم إنما هو طيش شباب تدينه وتستنكره القبيلتان".