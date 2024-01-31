عقوبات أمريكية على شبكة مالية لإيران وميليشيا حزب الله اللبنانية

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على 3 كيانات وفرد واحد في لبنان وتركيا "لتقديم الدعم المالي المهم" إلى شبكة مالية يعتمد عليها فيلق القدس الإيراني وميليشيا حزب الله اللبنانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن هذه الكيانات "ربحت إيرادات قدرها مئات الملايين من الدولارات من بيع سلع أولية إيرانية".

وأضاف البيان أن "هذه المبيعات من السلع الأولية توفر مصدرًا رئيسًا لتمويل الأنشطة الإرهابية المستمرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى في أنحاء المنطقة".

وقالت وزارة الخزانة إنها "فرضت عقوبات على شركة ميرا ومقرها تركيا وهي تشتري وتنقل وتبيع سلعًا إيرانية في السوق العالمية وعلى رئيسها التنفيذي ومالكها."