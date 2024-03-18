الأولى منذ شهر.. محادثة بين بايدن ونتنياهو لمناقشة الوضع في رفح

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مباحثات هاتفية اليوم الأثنين كما أعلن البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر وسط تزايد التوتر بشأن الهجوم الاسرائيلي في غزة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في آخر التطورات في اسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية الى غزة".

وتحدث بايدن ونتانياهو آخر مرة في 15 شباط/فبراير فيما خرجت انتقادات الرئيس الأميركي بشكل متزايد الى العلن بسبب ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين والوضع الإنساني المتدهور في غزة إثر الحملة العسكرية الاسرائيلية ردا على الهجمات التي نفذتها حماس في 7 تشرين الاول/اكتوبر داخل إسرائيل.

وأوضح أنه سينشر تفاصيل إضافية عن الاتصال الهاتفي في وقت لاحق.

ورفض نتنياهو الضغوط من واشنطن وأكد في الأونة الأخيرة أن اسرائيل ستمضي في خططها لشن هجوم على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وحذر بايدن من أي عملية في رفح بدون خطة "ذات صدقية" بهدف تأمين حماية لأكثر من مليون فلسطيني.

ووسط تحذيرات الامم المتحدة من مجاعة وشيكة في غزة، أمر بايدن في وقت سابق هذا الشهر الجيش الأميركي ببدء إلقاء مساعدات غذائية من الجو الى القطاع وارسل قوات أميركية لبناء رصيف موقت على ساحل غزة يتيح توصيل مساعدات يحتاج إليها السكان بشدة.

لكن الولايات المتحدة لا تزال ترسل مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات الى حليفتها المقربة اسرائيل.