حماس تكشف تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار

قال قيادي كبير في حركة حماس إن مصر قدمت أخيرا مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة لكنه لا يتضمن جديدا، بحسب "رويترز".

وأضاف القيادي أن الوسطاء الأمريكيين والمصريين يريدون الإبقاء على عملية التفاوض لوقف إطلاق النار على الرغم من قناعتهم بأن الفجوة بين إسرائيل وحماس واسعة وكبيرة.

وذكر أن جولة جديدة من المحادثات قد تعقد في القاهرة الأسبوع المقبل قبل عيد الفطر بين الأطراف الوسيطة والإسرائيليين في محاولة جديدة من الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن "قيادة حماس أبلغت المصريين والقطريين أنه لا يمكن قبول ما يتم عرضه لأنه استمرار للموقف الإسرائيلي المتعنت".

وأكد القيادي في حماس أسامة حمدان، في وقت سابق، أنه لا يوجد تقدم في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة رغم المرونة التي تبديها الحركة.

وقال حمدان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق"، مضيفا أن نتنياهو "غير معني" بالإفراج عن الأسرى الاسرائيليين.

وفشلت الجهود المصرية والقطرية المدعومة من الولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت إسرائيل إنها لن تدرس سوى هدنة مؤقتة لتحرير الرهائن. وذكرت حماس أنها لن تسمح للرهائن بالرحيل إلا في إطار اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم.