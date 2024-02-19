بينهم عنصرا أمن.. تفاصيل اغتيال 10 أشخاص في طرابلس الليبية

اغتال مسلحون مجهولون 10 أشخاص، بينهم عنصران من أفراد "جهاز دعم الاستقرار" بوزارة الداخلية الليبية، رمياً بالرصاص في العاصمة طرابلس.

وأعلن "جهاز دعم الاستقرار" عبر بيان مقتضب على فيسبوك مقتل اثنين من منتسبيه، هما محمد فتحي شنيش ومصعب المختار الضبع.

وفتحت مديرية أمن طرابلس تحقيقاً في حادثة الاغتيال التي وقعت في منطقة "أبو سليم"، بعد أن تبين إصابة القتلى بأعيرة نارية.

وذكرت أن هوية منفذي الجريمة ما تزال غامضة وأسبابها غير معروفة، مشيرة إلى إمكانية تورط إحدى الميليشيات المسلّحة في طرابلس.

وباشرت النيابة العامة من جهتها، التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة، وأمرت بعرض الجثامين على الطبيب الشرعي لمعرفة زمان وآلية حدوث الجريمة ونوعية السلاح المستعمل.

وشكلت وزارة الداخلية بدورها فريقاً لجمع المعلومات والأدلة والتحري لكشف الحقيقة ورفع الغموض عن هذه الجريمة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب والقيام بضبطهم.