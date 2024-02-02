رغم البرد.. نازحو غزة يجدون في البحر متنفسا (صور)

تخفيف الضغوط النفسية

وقال النازح من شمال غزة لجنوبها، محمد أبو قمر، إنه "يجد في البحر متنفساً له ولعائلته المكونة من 15 فرداً"، مبيناً أنه رغم برودة الطقس إلا أنه الأمر الوحيد الذي يخفف على العائلات الضغوط النفسية للحرب.

وأوضح أبو قمر، لـ"إرم نيوز"، أن "الحرب دمرت كل الأماكن الترفيهية والسياحية والمتنزهات في غزة، ولم يعد للعائلات أي متنفس سوى البحر"، مشيراً أن مئات العائلات تتواجد بشكل يومي على البحر.

وأضاف: "البرد الشديد يلاحقنا سواء بمراكز الإيواء أو الخيام، والبرد الذي نتعرض له خلال تواجدنا لساعات معدودة على شاطئ البحر أصبح أمراً اعتيادياً، خاصة أن البحر هو المتنفس الوحيد".