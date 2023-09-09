زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب (فيديو)

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.8 درجة هز المغرب في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرقي مدينة مراكش المغربية.

ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.

لكن بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، عرضت اللحظات الأولى لحدوث الزلزال. وأظهرت المقاطع المصورة المنشورة على المنصة أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز.

كان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال في وقت سابق إن قوة الزلزال 7 درجات وعلى عمق عشرة كيلومترات.