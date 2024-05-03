الجيش الأمريكي يعلّق مؤقتا الإنشاءات برصيف غزة العائم

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة إنه علق مؤقتا أعمال بناء الرصيف البحري لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة بسبب الأحوال الجوية، وسيواصل بدلا من ذلك أعمال التجميع في ميناء أشدود الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان نشرته وكالة "رويترز" إن "الرياح العاتية والأمواج العالية المتوقعة في البحر تتسبب في ظروف غير آمنة للجنود العاملين على سطح الرصيف غير مكتمل البناء".