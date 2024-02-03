بعد أشهر من الحصار.. أطفال يموتون جوعا في غزة

يحاصر شبح الموت جوعًا الغزّيين شمالي قطاع غزة؛ جرّاء الحصار القاسي الذي يتعرض له 600 ألف فلسطيني هناك حوالي نصفهم من الأطفال.

ولم يعد الأمر في إطار التحذيرات فقط بل بات حقيقة مع وفاة عدة أطفال جوعًا؛ بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية.

من بين هؤلاء الأطفال كان محمد الكفارنة البالغ من العمر 7 سنوات، الذي توفي في أحد مراكز الإيواء شمال قطاع غزة جوعًا، بعد أن عاش 4 أيام يشرب الماء غير الصالح للشرب فقط.

وقال بسام الكفارنة والد الطفل محمد، إن "ما حدث أشبه بالخيال، لم أكن أصدق أن هناك أحدًا يمكن أن يموت من الجوع".