الجامعة العربية تحذر من "المخاطر الهائلة" لتهجير الغزيين

حذر أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، من "المخاطر الهائلة" التي ينطوي عليها سيناريو التهجير القسري للسكان من قطاع غزة كما ترغب إسرائيل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أبوالغيط مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحثا خلاله تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم الجامعة.

ويأتي لقاء أبو الغيط بالوزير الصيني، في إطار جولة للأخير في أفريقيا تشمل كلاً من مصر، تونس، توغو، وساحل العاج، بحسب البيان.

وقال البيان إن المباحثات تناولت "مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضية الفلسطينية وما يمر به قطاع غزة في ضوء الحرب الغاشمة، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، والتي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة".

وأكد أبو الغيط "الرفض العربي الكامل لمثل تلك الأفكار والممارسات بوصفها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ما تقوم به إسرائيل من تهجير للسكان داخل القطاع".

من جهته، أبدى الوزير الصيني توافقه مع ذلك الموقف في وقت ثمن فيه أبو الغيط الدعم الصيني المستمر على المستويين السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة.

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط استمع لشرح واف من الوزير الصيني بخصوص مسألة تايوان، خاصة في ضوء الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها يوم أمس السبت 13 يناير الجاري.

وأكد أبو الغيط على الموقف العربي الثابت بشأن دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة.