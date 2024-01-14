غالانت ينفجر في وجه نتنياهو ويغادر جلسة الكابينيت

كشفت مصادر صحفية في إسرائيل أن جلسة مجلس وزراء الحرب (الكابينيت)، أمس السبت، شهدت خلافا حادًّا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ ما اضطر الأخير لمغادرة الاجتماع.

وعن الحيثيات، أوضحت صحيفة "معاريف"، أن غضب غالانت كان ناتجًا عن منع مدير مكتبه من الدخول، في حين رأى أن آخرين أحضروا مساعديهم، ليقرر مغادرة المكان وعدم المشاركة في الاجتماع.

وأوضح المصدر، أن وزير الدفاع الإسرائيلي انفجر بوجه نتنياهو، قائلًا "توقف عن مقاطعة عملي".