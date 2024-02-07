إسرائيل تغتال مسؤولاً بارزًا في شرطة حماس
قُتل مسؤول قوات التدخل وحفظ النظام في جهاز الشرطة التابع لحركة حماس مجدي عبد العال، اليوم الأربعاء، بعد قصف سيارة كان يستقلها في منطقة حي الشابورة وسط مدينة رفح، من قبل الجيش الإسرائيلي.
كما أدى القصف إلى إصابة 4 فلسطينيين نُقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار شرق المدينة لتلقي العلاج، ووصفت المصادر الطبية جراحهم بالمتوسطة.
وهذه هي الحادثة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل الشرطة التابعة لحماس في المدينة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سيارة شرطة كانت تؤمّن قافلة مساعدات في المدينة ما أدى لمقتل 6 من عناصر الشرطة.
في السياق، قُتل 3 فلسطينيين بعد استهداف شقة سكنية في مخيم الشعوت غرب مدينة رفح، وقال شهود عيان إن القصف طال شقة كان يسكنها إلى جانب أصحابها، عدد من النازحين الذين وصلوا إلى المدينة ما أدى لمقتل 3 انتشلتهم الطواقم الطبية الفلسطينية، في حين ما زالت طواقم الإسعاف والدفاع المدني تحاول البحث عن ضحايا آخرين تحت ركام القصف.