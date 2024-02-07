إسرائيل تغتال مسؤولاً بارزًا في شرطة حماس

قُتل مسؤول قوات التدخل وحفظ النظام في جهاز الشرطة التابع لحركة حماس مجدي عبد العال، اليوم الأربعاء، بعد قصف سيارة كان يستقلها في منطقة حي الشابورة وسط مدينة رفح، من قبل الجيش الإسرائيلي.

كما أدى القصف إلى إصابة 4 فلسطينيين نُقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار شرق المدينة لتلقي العلاج، ووصفت المصادر الطبية جراحهم بالمتوسطة.