ألف صاروخ في شهر.. الشاباك الإسرائيلي يكشف أرقام الهجمات من سوريا ولبنان

شهدت الآونة الأخيرة الجبهات ضد إسرائيل تحمية غير مسبوقة مقارنة بالأشهر الماضية، والتصعيد سيّد الموقف من الجنوب اللبناني وصولاً إلى غزّة، وهذا ما تؤكّده الأرقام مع ارتفاع عدد الهجمات ضد إسرائيل، وهذا ما تلحظه المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وآخرها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وشهد شهر أيار الماضي ارتفاعًا حادًّا في عدد عمليات إطلاق القذائف والصواريخ نحو أهداف في إسرائيل سواء من لبنان أو من قطاع غزة، وذلك بحسب معطيات الشاباك التي أوردتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وبلغة الأرقام، تعرّضت إسرائيل خلال شهر أيّار للاستهداف بنحو 1000 صاروخ وقذيفة أطلقت من لبنان وسوريا، في حصيلة هي الأعلى منذ اندلاع هذه المواجهات الحدودية المتواصلة من الثامن من تشرين الأول الماضي؛ علما بأن شهر نيسان الماضي شهد إطلاق نحو 744 صاروخًا، و746 في آذار، و534 في شباط، و334 في كانون الثاني.