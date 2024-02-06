أوستن يؤكد لنظيره السعودي التزام واشنطن بالعمل لتهدئة توترات المنطقة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، إن وزير الدفاع لويد أوستن أكد خلال اتصال بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، التزام الولايات المتحدة بالعمل مع السعودية والشركاء الآخرين لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وقال الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي عبر منصة "إكس": "استعرضت في اتصال مع معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية ومجالات التعاون لوزارتي الدفاع بين بلدينا".

وأضاف: "بحثنا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والتأكيد على أهمية تهدئة الأوضاع في المنطقة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار".