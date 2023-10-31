تصاعد الاشتباكات بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي

سجلت جبهة جنوب لبنان، الثلاثاء، تصعيدا بعد إعلان ميليشيا حزب الله تنفيذها سلسلة هجمات ضد مواقع إسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود، قابلها عمليات قصف إسرائيلية لأطراف البلدات الحدودية بالمدفعية والقذائف الحارقة.

وقال الحزب في سلسلة بيانات إن "عناصره استهدفت موقع المرج الإسرائيلي في وادي هونين مقابل بلدة مركبا اللبنانية، وإن الاستهداف حقق إصابات مباشرة في تجهيزات الموقع الإسرائيلي".

وفي بيان آخر أفاد الحزب "باستهداف دبابة ميركافا في محيط ثكنة برانيت، ما أدى إلى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح، كما استهدف كمينا لقوة إسرائيلية في محيط موقع العاصي، بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح".