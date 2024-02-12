عباس يجري مباحثات مع أمير قطر حول وقف حرب غزة

يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباحثات في قطر، في إطار المشاورات التي يجريها لوقف الحرب على غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت الوكالة إن عباس، يترأس وفداً يضم حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، ومنير غنام سفير فلسطين لدى قطر.

وسيلتقي الرئيس الفلسطيني، الاثنين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولم يتضح ما إذا كان عباس سيلتقي أياً من قياديي حماس الذين تستضيفهم الدوحة.

وكان غنام أعلن أن محادثات عباس تتركز حول جهود وقف إطلاق النار في غزة، وسبل زيادة المساعدات لسكان القطاع.