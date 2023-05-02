"معركة الخرطوم".. هل اقتربت ساعة الحسم؟

ويستبعد محيي الدين أن يذهب الطرفان حاليا إلى طاولة التفاوض، لانشغالهما بحسم المعركة عسكريًا على الأرض.

ويقول المحلل السياسي إن "الجيش يريد أن يذهب لطاولة التفاوض بعد تأمين الخرطوم وإخراج كل ما تبقى من قوات الدعم السريع خارج الأماكن التي تسيطر عليها حاليًا".

في المقابل، يرى محي الدين أن قوات الدعم السريع تريد الذهاب إلى المفاوضات اعتقادا منها أن التفاوض سيحفظ لها وضعا جيدا على الأرض، باعتبار أنها تسيطر حاليا على مناطق استراتيجية تمنحها موقفا تفاوضيا أقوى.

وتوقع محي الدين أن لا يتفاوض الطرفان وأن المعركة لن تتوقف إلا بحسم عسكري ونصر كاسح لصالح الجيش، أو أن تتمكن قوات الدعم السريع من تغيير ميزان القوة العسكرية من خلال تحقيق تقدم جديد على بعض المحاور.

استحالة الحسم

في المقابل، يستبعد المحلل السياسي محمد صالح البشير أن تُحسم المعركة عسكريًا قريبا، لتعادل ميزان القوة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن سلاح الطيران الذي يتفوق به الجيش على قوات الدعم السريع اتضح عدم فعاليته في حرب المدن.

ويقول البشير، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن الحرب في شوارع العاصمة الخرطوم تحسمها قوات مشاة على الأرض، وليس الطيران؛ لأن الأهداف متحركة وليست ثابتة.