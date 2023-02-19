تقرير: واشنطن تسعى لإبرام "صفقة" فلسطينية إسرائيلية بشأن المستوطنات

وتؤكد إدارة الرئيس جو بايدن، أنها تعارض أي تحركات أحادية الجانب من قبل إسرائيل، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الذي من شأنه أن "يضر بالجهود المبذولة للتفاوض على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

لكن الموقع الأمريكي أشار في تقرير له، إلى أنه "إذا تم تمرير القرار في مجلس الأمن فمن المحتمل أن يجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض لدعم إسرائيل، وهو ما فعلته مرارًا في الماضي".

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة "قلقة من أن المواجهة في الأمم المتحدة حتى لو انتهت باستخدام حق النقض ستؤدي إلى مزيد من التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل الفترة الحساسة تاريخيا لشهر رمضان وعيد الفصح الذي يبدأ الشهر المقبل".

ووافقت إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي على 9 مواقع استيطانية في الضفة الغربية وتخطيط وبناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات القائمة.

ويعتبر عدد كبير من الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.