استياء من الغلاء في غزة وسط الحرب واتهامات لأجهزة حماس بالتساهل

تسود حالة من الاستياء العارم في قطاع غزة بسبب الغلاء الهائل في الأسعار، في ظل الحرب الإسرائيلية، وسط اتهامات لحركة حماس وأجهزتها بالتساهل وعدم ضبط السوق.

وتشهد أسواق قطاع غزة القليلة، التي تعرض ما ندر من منتجات تبقت جرّاء الحرب، ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع والبضائع وسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية.

ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف للغاية ووصلت سعر بعض السلع لأكثر من 500% من سعرها الأصلي، وتفاقم التضخم الاقتصادي، الأمر الذي أضعف القدرة الشرائية لدى السكان والنازحين.

ويوجه سكان وسط وجنوب القطاع، الاتهامات لوزارة الاقتصاد التابعة لحكومة حماس بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار، وذلك بسبب تحكمها بنقاط البيع وفرض الضرائب الباهظة على السلع، علاوة على عدم ممارستها أي دور رقابي على التجار والبائعين.

وتتسلم حكومة حماس البضائع والأغذية الواردة لغزة وتسلمها لنقاط بيع لعدد من التجار دون غيرهم، والذين توكل لهم مهم بيع تلك البضائع بالأسعار التي تحددها وزارة الاقتصاد بغزة، الأمر الذي لا يتم بالشكل المعلن عنه.