رئيس وزراء اليابان يبدأ الأحد جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيزور السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 16 إلى 18 تموز/ يوليو.
وكانت وكالة الأنباء اليابانية "جيجي برس" قد ذكرت في وقتٍ سابق من شهر حزيران/ يونيو، أن كيشيدا يبحث القيام بجولة تشمل السعودية والإمارات وقطر، وأنه من المتوقع أن يناقش خلال الزيارة مع قادة الدول الثلاث سبل تحقيق استقرار أسعار النفط الخام و ضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال لليابان.
وهذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني إلى الشرق الأوسط منذ كانون الثاني/يناير 2020، عندما زار رئيس الوزراء الراحل شيزو آبي المنطقة.