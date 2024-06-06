مصر: إشارات "إيجابية" من حماس بشأن وقف إطلاق النار

أعلنت مصر تلقّيها "إشارات إيجابية" من حركة حماس بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في الحرب الدائرة بينهما بقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، على ما ذكرته قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية.

وقال مسؤول مصري رفيع المستوى، نقلت عنه "فرانس برس"، إن "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار".

وأشار المسؤول إلى أن حماس "ستقدم ردّها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام المقبلة"، مشددًا على أن قيادات حماس "تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة".