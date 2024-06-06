مصر: إشارات "إيجابية" من حماس بشأن وقف إطلاق النار
أعلنت مصر تلقّيها "إشارات إيجابية" من حركة حماس بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في الحرب الدائرة بينهما بقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، على ما ذكرته قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية.
وقال مسؤول مصري رفيع المستوى، نقلت عنه "فرانس برس"، إن "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار".
وأشار المسؤول إلى أن حماس "ستقدم ردّها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام المقبلة"، مشددًا على أن قيادات حماس "تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة".
وأشار إلى أنه تم توجيه "دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة، ومناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية".
وتأتي هذه "الإشارات" فيما تواصل الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، التي تتولّى دور الوساطة، جهودها سعيًا إلى إقناع طرفي النزاع بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترحًا قدمه على أنه خطة إسرائيلية.
والخميس، حضّ بايدن و16 من أبرز قادة العالم، بعضهم من أوروبا، وأمريكا اللاتينية، حركة حماس على قبول المقترح المعروض بهذا الشأن.