بالأرقام.. اللاجئون في العالم العربي

تستضيف الدول العربية المختلفة ملايين اللاجئين من جنسيات مختلفة، تتصدرها الجنسيتان الفلسطينية والسورية. وتتركز أعداد اللاجئين في الدول المحيطة بتلك التي تشهد أزمات سياسية وإنسانية.

وتتبع المسؤولية الإنسانية والإشرافية على اللاجئين في العالم من جميع الجنسيات (عدا الفلسطينية) للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيما تختص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باللاجئين الفلسطينيين حصرا.

وفي تفصيل لتوزيع اللاجئين وجنسياتهم في أبرز الدول العربية..

يستضيف لبنان نحو مليوني لاجئ سوري، ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني.

ويستضيف الأردن نحو 660 ألف لاجئ سوري، ونحو 2,3 مليون لاجئ فلسطيني.

ويستضيف العراق نحو 248 ألف لاجئ معظمهم من السوريين إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين وجنسيات أخرى، فضلا عن نزوح داخلي لأعداد كبيرة من مواطنيه بسبب الصراعات الداخلية.

وتستضيف مصر 53 ألف لاجئ سوداني مسجل، مع وجود ملايين السودانيين المهاجرين غير المسجلين بصفة لاجئ.

وتستضيف تونس أكثر من 9000 لاجئ، معظمهم قادمون من منطقة الشرق الأوسط، ومن ليبيا في أعقاب اندلاع النزاعات المسلحة بها في 2011، إلى جانب عدد من الفلسطينيين والجنسيات الأخرى.

وتستضيف الجزائر 6100 لاجئ معظمهم من اللاجئين المنتمين إلى الشعب الصحراوي، إلى جانب جنسيات أخرى من السوريين واليمنيين والفلسطينيين.

وتستضيف المغرب 18877 لاجئا وطالب لجوء، للسوريين النصيب الأكبر منهم بإجمالي 5575 لاجئا، فيما تأتي جمهورية أفريقيا الوسطى في المرتبة الثانية بـ1168 لاجئا.

وتستضيف موريتانيا 69598 لاجئا وطالب لجوء، (67622 لاجئاً و1976 طالب لجوء).

وبحسب إحصائيات "الأونروا" فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها يبلغ ما يقارب من 5,9 مليون لاجئ فلسطيني، يتوزعون في "مناطق العمليات الخمس" الواقعة تحت اختصاصها: الضفة الغربية (830 ألفا)، قطاع غزة (1,5 مليون)، الأردن (2,2 مليون)، سوريا (570 ألفا)، لبنان (500 ألف).

ويعيش ثلث اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا، أو ما يزيد على 1,4 مليون لاجئ، في 58 مخيما معترفا بها للاجئين، فيما يعيش الثلثان الآخران داخل المدن والقرى وحولها في البلدان المضيفة، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما إحصائيات المفوضية السامية للاجئين فتظهر أنه بنهاية 2022، كان هناك 108.4 مليون نازح قسراً حول العالم، تحت ولاية المفوضية منهم 29,4 مليون لاجئ.

وتؤكد المفوضية أن %76 من هؤلاء اللاجئين تستضيفهم بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط، وأن %70 تستضيفهم دول متاخمة لبلدانهم.

كما أن 52 بالمائة من اللاجئين وسواهم من الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية يأتون من ثلاثة بلدانٍ فقط: سوريا: 6,5 مليون، أوكرانيا: 5,7 مليون، أفغانستان: 5,7 مليون.