"الدعم السريع" تبلغ الاتحاد الأفريقي عن مخطط لصراع أهلي في الفاشر

أبلغت قوات الدعم السريع، الاثنين، الاتحاد الأفريقي بأن الجيش السوداني والحركات المسلحة التي تقاتل معه يسعيان لتحويل الحرب في الفاشر إلى صراع أهلي، تنفيذًا لمخطط النظام القديم.

وعقد وفد التفاوض في قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان، في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية.

وقالت الدعم السريع، في بيان "إكس"، إن "الاجتماع بحث التطورات التي يشهدها السودان، لا سيما الأوضاع الإنسانية والتطورات في الفاشر، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد".