أمريكا تسقط صاروخاً مضاداً للسفن أطلقه الحوثيون نحو البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها أسقطت صاروخًا مضاداً للسفن، أطلقته مليشيات الحوثيين من مناطق سيطرتها في اليمن، نحو البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية، في منشور على منصة "إكس"، أن الحوثيين المدعومين من إيران، أطلقوا صاروخ كروز مضاد للسفن، عند الحادية عشر والنصف من مساء الثلاثاء، نحو البحر الأحمر".

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي (DDG 107) دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأفادت مصادر لـ "إرم نيوز"، بسماع دوي انفجار غربي محافظة الحديدة الساحلية، المطلّة على البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، وسط تحليق مكثّف لطائرات يعتقد أنها أمريكية في سماء المدينة.

ورجّح سكان محليون، أن يكون صوت الانفجار الذي سُمع دويّه في الحديدة، ناجم عن إطلاق الصاروخ الحوثي باتجاه البحر الأحمر، مستبعدين وقوع غارات جوية على مناطق الحديدة في تلك الأثناء.