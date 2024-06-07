"ثمرة اتفاق مع تونس وليبيا".. إيطاليا تقلص تدفق المهاجرين إليها

أثار إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن انخفاض كبير في تدفق المهاجرين نحو بلادها، تساؤلات عن دلالات ذلك وما إذا كانت روما قد بدأت تجني ثمار اتفاقاتها مع دول مثل تونس وليبيا.

وقالت ميلوني، في تصريحات نقلتها عنها وكالة "آكي" الإيطالية، إن "التزام حكومتي مكن حتى الآن من تقليل عدد المهاجرين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية".

وأضافت أن ذلك "تحقق بفضل علاقات التعاون مع دول شمال أفريقيا، تونس وليبيا في المقدمة".

وفي 16 يوليو/ تموز 2023، وقعت إيطاليا والاتحاد الأوروبي من جهة، وتونس من جهة أخرى، مذكرة تفاهم للتعاون في ملف الهجرة غير النظامية، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات المشابهة مع ليبيا أيضا.

وعلق الناشط السياسي والحقوقي التونسي المقيم في إيطاليا مجدي الكرباعي على ذلك بالقول إن "نسبة التراجع كما عبرت عنها ميلوني مهمة وتبرز نجاحها في الحد من الهجرة غير النظامية، وهي نسبة تجعلها مرتاحة في خوض الانتخابات الأوروبية يوم الأحد".

وأضاف الكرباعي لـ"إرم نيوز"، أن "ميلوني وفية لبرنامجها الانتخابي وهو جعل دول شمال أفريقيا نقاطا ساخنة لتجميع المهاجرين ومساعدة هذه الدول فيما يعرف بمخطط ماتي في إطار تعاون ثنائي".

ولفت إلى أن "تصريح ميلوني يدخل في باب الدعاية السياسية، ويكشف تحول تونس إلى حرس الحدود الإيطالية، وهذا ما يفند سردية الرئيس قيس سعيد بخصوص مخططات توطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، عبر الكشف أن تواجدهم في تونس هو نتيجة لمنعهم من الهجرة لإيطاليا".

ورأى الكرباعي، أن "لهذا الأمر تداعيات وهي تداعيات ستكون كما رأينا في السنة الفارطة حجز المهاجرين وتكاثرهم في دول العبور مثل ليبيا وتونس، ما يخلق أزمة".

وتابع: "ستذهب السلطة مثل ما حصل في تونس إلى اعتبار تواجدهم أمرا مخططا له، ومن جديد أزمة والضحية دائما المهاجر واللاجئ".