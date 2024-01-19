حميدتي يعرض لزعماء "إيغاد" رؤيته لحل الأزمة السودانية

قال قائد قوات "الدعم السريع" السودانية محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، إنه شرح لرؤساء دول وحكومات منظمة الإيغاد في الاجتماع الطارئ بأوغندا، الخميس، أسباب نشوب الحرب في السودان ورؤيته لحل الأزمة.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس: "سعدت اليوم بالمشاركة في القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات منظمة الإيغاد التي عقدت في مدينة عنتيبي بجمهورية أوغندا والتي بحثت كيفية وقف الحرب في السودان".

ووصف قائد الدعم السريع، اجتماع زعماء إيغاد، بأنه فرصة سانحة لتقديم شرح مفصل حول أسباب نشوب الأزمة في السودان ورؤيته لوقف الحرب والتفاوض للوصول إلى سلام شامل ومستدام يعالج جذور الأزمة ويؤسس لبناء مستقبل أفضل لشعبنا بما يجعل هذه الحرب آخر الحروب في بلادنا.

وذكر أنه أبلغ برغبته الصادقة في تحقيق الأمن والاستقرار في بلاده لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني.