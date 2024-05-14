الجيش الإسرائيلي يحشد لمرحلة جديدة من احتياج رفح

كشفت مصادر فلسطينية وشهود عيان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي بدأ التجهيز والحشد لمرحلة جديدة من اجتياح المدينة الحدودية مع رفح.

وقال فلسطينيون إن الدبابات الإسرائيلية قطعت طريق صلاح الدين شرق المدينة، وباتت القوات الإسرائيلية الآن في الجنوب الشرقي.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي يحشد قواته خلال الساعات الأخيرة على مقربة من المناطق المأهولة بالسكان والنازحين، مشددين على أن الوضع حالياً "صعب جداً".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إسرائيل إن حشدت ما يكفي من قوات لشن عملية واسعة في رفح، وإنهم ليسوا متأكدين ما إذا كانت إسرائيل اتخذت قراراً نهائياً بشن عملية واسعة.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل لم تجر الاستعدادات المناسبة للمدنيين في رفح وهو ما قد يعرض حياة مئات الآلاف للخطر.