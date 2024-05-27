إسرائيل.. ارتفاع حاد في طلبات الحصول على الجنسية الألمانية

كشف تقرير لقناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن ثمة زيادة حادة في أعداد الطلبات المقدمة من إسرائيليين للحصول على الجنسية الألمانية، منذ هجوم السابع من أكتوبر.

القناة العبرية استندت في تقريرها، اليوم الاثنين، إلى أرقام وردت في وسائل إعلام ألمانية ومعطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية.

وبلغ عدد الطلبات التي قدمها إسرائيليون لنيل الجنسية الألمانية منذ مطلع يناير كانون الثاني حتى أبريل نيسان من هذا العام 6869 طلبا، وهو رقم يزيد على جميع الطلبات التي قُدمت طوال عام 2022 على سبيل المثال.

وتخص الطلبات المقدمة للحصول على جواز سفر ألماني في الغالب إسرائيليين لديهم أصول عائلية ألمانية، فيما توجد طلبات لا تخص من ينحدرون من تلك الأصول.

ومنذ مطلع 2023 وحتى نهايته، أي بحساب الفترة التي شهدت الهجوم على المستوطنات وما تلاها من حرب، بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على جواز سفر ألماني 9129 طلبا، بزيادة قدرها 3459 طلبا مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها إسرائيليون في عام 2022 ما مجموعه 5670 طلبا.