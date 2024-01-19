الجيش الإسرائيلي يعترف بنبش قبور في غزة
اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الخميس، بقيام الجيش بنبش مقبرة فلسطينية، أمس، تقع قرب الحي النمساوي في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وادّعى أن الجيش فعل ذلك لـ"التفتيش عن جثث مخطوفين في قطاع غزة".
وقال إن الجثث التي يتم نقلها إلى إسرائيل ويتبيّن أنها ليست لمختطفين "تُعاد إلى القطاع".
وقال إنه لو لم تقم حماس بهجوم 7 أكتوبر "لما كنا وصلنا إلى هذا الأمر"، بحسب قوله.
وكانت وكالات أنباء محلية في قطاع غزة تحدثت عن قيام الجيش الإسرائيلي بنبش 1100 قبر في 12 مقبرة في قطاع غزة.
وقالت إنه يجري "سرقة أعضاء الشهداء"، فيما جرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر نبش مقبرة في حي النمساوي بخان يونس، وهذا ما تطرق إليه المتحدث باسم الجيش للإعلام الدولي.