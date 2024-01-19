الجيش الإسرائيلي يعترف بنبش قبور في غزة

اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الخميس، بقيام الجيش بنبش مقبرة فلسطينية، أمس، تقع قرب الحي النمساوي في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وادّعى أن الجيش فعل ذلك لـ"التفتيش عن جثث مخطوفين في قطاع غزة".

وقال إن الجثث التي يتم نقلها إلى إسرائيل ويتبيّن أنها ليست لمختطفين "تُعاد إلى القطاع".