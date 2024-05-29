مع استمرار هجمات الحوثي.. تزايد المطالبات بدعم خفر السواحل اليمني

حاجة ملحة

ويعتقد وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي، أن احتمالات توفر دعم بريطاني لقوات خفر السواحل اليمنية، بعد كل هذه الأشهر من الهجمات الحوثية، والضربات المقابلة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضدها، "مرتفعة، وهناك عدة عوامل تدعم هذا الاحتمال".

وقال الشرمي لـ"إرم نيوز"، إن المملكة المتحدة "واحدة من الدول الفاعلة في التحالف الدولي الذي يسعى لضمان حرية الملاحة الدولية وتأمين الممرات البحرية، ومن ثم فإن دعم قوات خفر السواحل اليمنية يعزز هذا التعاون، ويعكس التزام بريطانيا بمساعدة الدول الحليفة، في التصدي للتهديدات".

وأشار إلى أن تأمين المياه الإقليمية اليمنية، "يعدّ جزءا من الاستراتيجية الدولية لضمان الأمن البحري، خاصة في مناطق حساسة مثل البحر الأحمر وخليج عدن،"وتوفر الدعم لقوات خفر السواحل، يمكن أن يسهم في تقليل التهديدات الحوثية، لكنه لا يضمن حرية الملاحة".

وأضاف أن المطالبات المستمرة للحكومة اليمنية للمجتمع الدولي، بدعم قواتها، "تؤكد الحاجة الملحّة لهذا الدعم، وينبغي أن تجد آذانًا صاغية لدى الدول التي تدرك أهمية استقرار اليمن ودوره في الأمن والإقليم".

ورأى المسؤول اليمني، أن تعامل المملكة المتحدة والولايات المتحدة "حتى الآن، لم يرتقِ إلى حجم الخطر الذي تشكله جماعة الحوثي على الملاحة الدولية".

وبعد انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية مطلع العام 2015، استولت على معدات ومقدرات الجيش اليمني والأجهزة الأمنية؛ ما تسبب في تفكك الكوادر البشرية، وانهيار البنى التحتية للمؤسستين العسكرية والأمنية، قبل أن تتمكن الحكومة من إعادة بناء القوات من جديد، من خلال عدة تشكيلات غير متماسكة.