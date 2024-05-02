إسرائيل تهدد بـ"إسقاط" السلطة الفلسطينية ردًّا على أوامر اعتقال محتملة

كشف موقع "واللا" العبري أن رسائل إسرائيلية وُجِّهت إلى البيت الأبيض بأن تل أبيب ستتخذ خطوات عقابية مشددة بحق السلطة الفلسطينية، فيما لو صدرت أوامر اعتقال من الجنائية الدولية في لاهاي بحق مسؤوليها.

ويحبس مسؤولون إسرائيليون أنفاسهم، ترقبًا لقرار المحكمة، الذي قد يحمل إدانات عديدة على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ قرابة سبعة أشهر، فيما تمارس تل أبيب ضغوطًا على واشنطن للتدخل.

الموقع العبري نقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، الليلة الماضية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت رسائل إسرائيلية، بأنه في حال صدرت أوامر اعتقال من المحكمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره، فإن تل أبيب ستلقي بالمسؤولية على السلطة الفلسطينية.

وأوضح الموقع أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت إدارة بايدن بأن على البيت الأبيض التدخل لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، حيث ستؤدي الخطوات التي ستتخذها إسرائيل ردًّا على أوامر الاعتقال إلى سقوط السلطة الفلسطينية.