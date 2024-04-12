الاتحاد الأوروبي يدرج فصائل فلسطينية على قائمة العقوبات بسبب عنف جنسي

أدرجت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الجناح العسكري والقوات الخاصة لحركة حماس والجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، على قائمة عقوبات الاتحاد المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لمسؤوليتهم عن أعمال واسعة النطاق من العنف الجنسي والعنف ضد النساء خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.

وقالت دول التكتل، إن كتائب القسام وقوات النخبة التابعتين لحماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد تخضع الآن لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لرويترز.

كما أصبح توفير الأموال لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، محظورًا أيضا.

ويصنف الاتحاد الأوروبي بالفعل حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين.