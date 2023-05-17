بن فرحان: نحث طرفي النزاع بالسودان على "الحوار بشكل جاد"
حث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، طرفي النزاع بالسودان على "الحوار بشكلٍ جاد"، مشددا على أهمية بذل كافة الجهود لترسيخ اتفاق إعلان جدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بتطورات الوضع في السودان.
وقالت الخارجية السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، إن بن فرحان، حث "طرفي النزاع على الحوار بشكلٍ جاد، مما يسهم في تخفيض معاناة الشعب السوداني الشقيق وسلامة ووحدة أراضيه".
وبحسب الوزارة، فإن الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، "استعرض أهم ما تضمنه إعلان جدة، ومنه الالتزام بحماية المدنيين في السودان".
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أيضا "مواصلة مجموعة الاتصال العربية الوزارية لجهودها ومساعيها الحميدة مع جميع الأطراف السودانية لتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصالح العليا للسودان، والتوصل إلى حلول تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية".