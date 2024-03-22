ليبيا.. العثور على جثث 65 مهاجرا في مقبرة جماعية

عُثر على مقبرة جماعية تضم جثث 65 مهاجراً على الأقل، في جنوبي غرب ليبيا هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان.

وأكد ناطق باسم الوكالة الأممية أن قوات الأمن الليبية هي من عثر على المقبرة.

وأعربت المنظمة عن "صدمتها وقلقها البالغين"، مشيرة إلى أن ظروف وفاة المهاجرين لم تُعرف بعد، بحسب "فرانس برس".

وتعتقد المنظمة أنهم لقوا حتفهم أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء.

وأعربت المنظمة الأممية عن تقديرها لإطلاق السلطات الليبية تحقيقًا في وفاة المهاجرين، ودعتها إلى "ضمان انتشال رفات المهاجرين المتوفين والتعرف عليهم ونقلهم في شكل يحفظ الكرامة" وإبلاغ عائلاتهم ومساعدتها.

وأفاد متحدث باسم منظمة الهجرة في بيان بأن "كل تقرير عن مهاجر مفقود أو خسارة روح تعني عائلة في حالة حزن تبحث عن أجوبة بشأن أحبائها أو تأكيد لمأساة الفقدان".