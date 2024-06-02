أمير قطر يصل إلى الإمارات في "زيارة أخوية"

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أبوظبي، اليوم الأحد، في زيارة أخوية لدولة الإمارات، وكان في استقباله رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، لقد كان في استقبال أمير قطر أيضاً نائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد، وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ويرافق أمير قطر، خلال الزيارة، ممثله الشخصي الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.