"الصحة العالمية": مستشفى ناصر "خارج الخدمة تماما"

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، خروج مستشفى ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة عن الخدمة، بعد حصار دام أسبوعا، أعقبته غارات مستمرة.

وأضاف غيبريسوس عبر الموقع الرسمي للمنظمة،"أن نحو 200 مريض موجودون بمجمع ناصر، 20 منهم يحتاجون للنقل إلى مستشفيات أخرى"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية منعت فريق الصحة العالمية الطبي من تقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية".

ويُواصل الجيش الإسرائيلي هجومه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس على التوالي ، مُخلّفًا آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف القتلى والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد القتلى إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، ووصل عدد الجرحى إلى 68,677، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.