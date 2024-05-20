4 قتلى من "حزب الله" إثر قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

لقي 4 مقاتلين من ميليشيا "حزب الله" حتفهم، اليوم الإثنين، جراء ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرّب من الميليشيا.

وأوضح المصدر أن ضربات إسرائيلية طالت بلدتي ميس الجبل والناقورة، أسفرت عن مقتل العناصر الأربعة.

ونعت ميليشيا "حزب الله" في بيانات منفصلة 4 مقاتلين، اثنان منهم يتحدران من الناقورة، دون أن تحدد مكان مقتلهم.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت، في وقت سابق، عن شنّ "الطائرات الحربية المعادية غارتين متتاليتين على حي سكني وسط الناقورة".

وأشارت الى إصابة مدني بجراح جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على محيط وجود فريق من الهيئة الصحية الإسلامية، التابعة لميليشيا حزب الله.

وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا بلدة ميس الجبل".

وفي وقت لاحق، اليوم الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف "خلية إرهابية تابعة لحزب الله" في ميس الجبل، وأزال "تهديدًا" في منطقة الناقورة.