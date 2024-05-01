بلينكن من تل أبيب: واشنطن مصممة على اتفاق هدنة في غزة

أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة "مصممة" على التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة مرفق بالإفراج عن الرهائن، بين إسرائيل و"حماس".

وقال بلينكن خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ في تل أبيب "حتى في هذه الأوقات الصعبة، نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يُعيد الرهائن إلى ديارهم".

وحمّل الوزير الأمريكي حركة "حماس" مسؤولية "عدم التوصل إلى ذلك حتى الآن" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أمس قال البيت الأبيض، إن المقترح الأخير لصفقة التبادل بين حركة "حماس" وإسرائيل يتضمن وقف القتال 6 أسابيع، محمّلًا الحركة الفلسطينية مسؤولية تعطيل إنجاز الصفقة.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه "لا شك في جدية الإسرائيليين في التفاوض على مقترح اتفاق حول الرهائن الجديد" وأن رد "حماس" على المقترح ينبغي أن يكون بنعم.. بحسب تعبيره.