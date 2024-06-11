قوات الأمن العراقية تقتل قياديا بـ"داعش" في سوريا

قال جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء، إن قوات الأمن قتلت قياديا في تنظيم داعش في سوريا، كان ضالعا في تنفيذ هجمات استهدفت قوات الحكومة العراقية.



وأفاد في بيان نشره في صفحته على فيسبوك، أن "أبو زينب، وهو مواطن عراقي، قُتل في مدينة الرقة السورية خلال الأيام الماضية، بعد التنسيق مع التحالف الدولي".