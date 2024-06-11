قوات الأمن العراقية تقتل قياديا بـ"داعش" في سوريا
قال جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء، إن قوات الأمن قتلت قياديا في تنظيم داعش في سوريا، كان ضالعا في تنفيذ هجمات استهدفت قوات الحكومة العراقية.
وأفاد في بيان نشره في صفحته على فيسبوك، أن "أبو زينب، وهو مواطن عراقي، قُتل في مدينة الرقة السورية خلال الأيام الماضية، بعد التنسيق مع التحالف الدولي".
ولم يرد المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش، على طلب للتعليق.
ويعمل التحالف مع قوات الأمن العراقية و"قوات سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد في سوريا، لتعقب فلول التنظيم.
وفي العراق، لحقت الهزيمة بالتنظيم في عام 2017، لكن مقاتليه ما زالوا يشنون هجمات بانتظام على الشرطة والجيش والوحدات شبه العسكرية التابعة للدولة العراقية.