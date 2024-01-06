اشتباكات عنيفة بين الجيش الأردني ومهربين على الحدود السورية

أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، عن ضبط وإصابة مهربين خلال اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية مع سوريا.

وقال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني في بيان ، إن "هذه الاشتباكات، أسفرت لغاية الآن عن إصابة وضبط عدد من المهربين واحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة، مؤكدًا أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري".

وأضاف المصدر أن "الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة وأن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات، وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت".

ولفت إلى أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة؛ بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.