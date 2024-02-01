محللون: زيارة كاميرون إلى لبنان رسالة تحذيرية لميليشيات حزب الله

واستمرت زيارة كاميرون إلى لبنان لساعات، التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، وقائد الجيش جوزف عون.

وتناولت اللقاءات، بحسب مصادر سياسية، التطورات على جبهة الجنوب، والأوضاع في لبنان والمنطقة، في حال نجاح المفاوضات في غزة، وكيفية تطبيق القرار الدولي 1701، ودور الجيش اللبناني، فضلاً عن ملف الاستحقاق الرئاسي.

وشدد الوزير البريطاني، خلال لقائه ميقاتي، على أولوية وقف إطلاق النار في غزة، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التالية للحل.

وقبيل وصوله إلى لبنان، قال كاميرون إن بلاده "تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مشيرًا إلى "ضرورة إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".

ومن جهته شدد ميقاتي أمام كاميرون على أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وعلى "تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة 1701 واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".

وأشار بري بدوره إلى استهداف إسرائيل للمدنيين والأحياء السكنية في جنوب لبنان، "متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 وقواعد الاشتباك"، وأكد تمسك لبنان بتطبيق هذا القرار.

وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي، أكد بري الحاجة إلى "التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال الإصلاح والنهوض الاقتصادي المطلوب".