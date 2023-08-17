عقب فشل جلسة تشريعية.. ميقاتي: "الوضع في لبنان صعب جدًا"

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، إن الوضع في لبنان "صعب جدًا" مطالبًا جميع القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها.

جاء ذلك، بعد فشل انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب، كانت مخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، بينها الصندوق السيادي و"الكابيتال كونترول".

وتعذر تأمين نصاب الجلسة بفعل مقاطعة نواب وكتل نيابية، خاصةً الكتل المسيحية، على اعتبار أن جدول الأعمال لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى، بحسب ما عبرت كتلة التيار الوطني الحر النيابية برئاسة النائب جبران باسيل.

وقال ميقاتي "ليتحمل الكل مسؤوليته.. وأقولها مجددًا.. اللهم إنّي قد بلغت". وسأل ميقاتي، الذي حضر إلى مجلس النواب واجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هل يوجد ما هو أكثر إلحاحًا وضرورةً من القوانين المطروحة على مجلس النواب اليوم؟".