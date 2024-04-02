مسيرة انتحارية تستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا
قالت مصادر محلية سورية، إن القاعدة الأمريكية بمنطقة التنف شرقي البلاد، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية وفقا لوكالة "الأناضول"، مؤكدة استهداف المسيرة للقاعدة الواقعة على الحدود الأردنية الليلة الماضية، دون تفاصيل عن الجهة المنفذة.
وأسقطت القوات الأمريكية المسيرة في المنطقة الصحراوية بمحيط القاعدة قبل وصولها إلى هدفها، وفق المصادر ذاتها.
وتشهد سوريا بين حين وآخر هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي، منها منطقة التنف وناحية المالكية (شرق) الحدوديتان مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي (شمال شرق)، بطائرات مسيرة مجهولة الهوية وبصواريخ أرض ـ أرض.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعات المدعومة من إيران تشن هجمات صاروخية ومسيرات مسلحة على القواعد الأمريكية في منطقة شرق نهر الفرات الواقعة تحت احتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.