مسيرة انتحارية تستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا‎

قالت مصادر محلية سورية، إن القاعدة الأمريكية بمنطقة التنف شرقي البلاد، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية وفقا لوكالة "الأناضول"، مؤكدة استهداف المسيرة للقاعدة الواقعة على الحدود الأردنية الليلة الماضية، دون تفاصيل عن الجهة المنفذة.

وأسقطت القوات الأمريكية المسيرة في المنطقة الصحراوية بمحيط القاعدة قبل وصولها إلى هدفها، وفق المصادر ذاتها.