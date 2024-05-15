كيف يؤثر "الضغط العسكري" على مستقبل المفاوضات بين حماس وإسرائيل؟

وصلت المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل إلى طريق مسدود، بالتزامن مع هجوم بري إسرائيلي على محاور عدة من قطاع غزة.

وعقب موافقة "حماس" على صيغة تهدئة في غزة، أعلنت إسرائيل شن هجوم على مدينة رفح جنوبي غزة، قبل بدء عمليات عسكرية أخرى في شمال القطاع.

وقال الخبير في الشأن السياسي الدولي رائد نجم، إن "حركة حماس تتعرض إلى ضغط عسكري إسرائيلي رهيب يشمل احتلال معبر رفح وبدء العملية العسكرية هناك، بالتزامن مع عمليات عسكرية في مناطق أخرى مثل حي الزيتون، ومخيم جباليا لتفكيك ما تبقى من كتائب حماس والقضاء على عناصرها".

وأضاف نجم لـ"إرم نيوز"، أن "حماس إذا ما استمرت في التمسك بشروطها خلال المفاوضات، فإنها ستتعرض إلى خسارات عسكرية وسياسية أكبر، لا سيما مع استمرار العمليات العسكرية في عدة مناطق من قطاع غزة".

ورأى أن "عامل الوقت ليس في صالح حماس؛ إذ يستخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعزيز مكانه التفاوضي، إضافة إلى فرض وقائع على الأرض؛ ما يؤدي إلى إفقاد حماس الكثير من أوراقها التي تجعلها صامدة في جلسات التفاوض".

وتوقع نجم، "انخفاض مطالب حركة حماس بشكل ملحوظ في جلسات التفاوض القادمة، والتي سيكون فيها الجانب الإسرائيلي قد أقدم على خطوات عسكرية جديدة".