ما حقيقة إغلاق مصر معبر رفح؟

قال مسؤول الإعلام في معبر رفح، إن "معبر رفح ما زال مفتوحاً أمام حركة المسافرين، ولا يوجد حتى اللحظة أي قرارات بإغلاق المعبر البري أمام حركة المسافرين".

وأضاف وائل أبومحسن في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" أن "الحديث عن إغلاق السلطات المصرية معبر رفح بمكعبات إسمنتية عارٍ عن الصحة"، لافتاً إلى أن المعبر يعمل بشكل طبيعي حتى اللحظة.

وعن دخول شاحنات المساعدات لغزة، قال، إن "حركة شاحنات إدخال المساعدات لقطاع غزة متوقفة تماماً منذ الأمس، بمعبري رفح التجاري وكرم أبو سالم".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، أصدر الجيش الإسرائيلي، أوامر إخلاء لأجزاء واسعة من الأجزاء الشرقية لمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، تشمل هذه الأجزاء المنطقة المحيطة بمعبري رفح وكرم أبوسالم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، إغلاق معبر كرم أبوسالم، بعد هجوم صاروخي نفذته كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس على الموقع، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.